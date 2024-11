1/5 Matthias Fuchser hat schon Erfahrungen als Kommentator gesammelt.

Im Showdown stehen sich am Freitagabend Matthias Fuchser (29), Emmentaler mit Wohnsitz im Berner Oberland, und Niclas Zettergren (23), Aargauer mit schwedischen Wurzeln, gegenüber. Sie werden auf ihrer eigenen Tonspur in der Kommentatoren-Box in den Mysports-Studios in Erlenbach ZH den Kracher Bern – Davos kommentieren.

Mitentscheiden werden neben der Jury in Erlenbach die Zuschauer anlässlich des parallel zum Spiel laufenden Votings auf Blick. Auf Blick kann man auch das Spiel sehen (das Programm startet um 19.25 Uhr) und ab 19.40 Uhr zwischen den beiden Kommentatoren als eigener Regisseur hin- und herschalten. Die gleiche Möglichkeit bietet sich auch den Abonnenten auf den Kanälen von Mysports mit dem Wechseln der Audio-Spur.

Aufstrebendes Talent gegen erfahrenen Profi

«Letztlich wird sich derjenige durchsetzen, der die bessere Leistung abliefert. Ich werde mein Bestes geben, mehr kann ich nicht tun», sagt Zettergren vor dem Showdown. Er gilt als der junge, talentierte, aufstrebende Aussenseiter, da er zuvor noch nie live kommentiert hat und quasi Neuland betritt.

Fuchser hat entsprechende Erfahrungen unter anderem schon als Kommentator beim Schwingen im Regional-TV gesammelt und auch schon SCB-Spiele im Radio kommentiert. Zur Ausgangslage mit ihm in der Favoritenrolle meint er: «Dass ich mehr Erfahrung habe, trifft zwar zu, aber letztlich muss ich mit meiner Leistung überzeugen.»

Entscheid gleich im Anschluss ans Spiel

Die beiden Finalisten haben sich beim Halbfinal-Casting näher kennen und auch schätzen gelernt. Übereinander sprechen sie nur in den höchsten Tönen, streichen die jeweils grosse Leidenschaft des anderen für das Eishockey heraus und haben entsprechend auch viel Respekt vor ihrem Gegenspieler.

Mit der Schlusssirene bei SCB – HCD wird das Voting abgeschlossen und ausgewertet. Entweder Fuchser oder Zettergren wird nach dem Spiel in der Highlight-Sendung (ab 22.15 Uhr) dann zum Casting-Gewinner ausgerufen und erhält eine Anstellung bei Mysports als freier Mitarbeiter. Das Finalspektakel kann beginnen – bei Blick bist du von der ersten bis zur letzten Sekunde dabei!

