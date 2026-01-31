DE
Blick+
NL: Highlights der Partie Lugano – Genf-Servette (5:1)
Lugano – Genf-Servette 5:1
Genf kann auf Powerplay-Tor von Sekac nicht mehr reagieren
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Lugano – Genf-Servette (5:1).
Publiziert: 22:41 Uhr
Die National-League-Highlights vom 31. Januar
3:06
Lugano – Genf-Servette 5:1
Genf kann auf Powerplay-Tor von Sekac nicht mehr reagieren
3:01
ZSC Lions – EV Zug 2:4
Malgin leitet Kovars Hattrick ein
