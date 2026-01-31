DE
Lugano – Genf-Servette 5:1
Genf kann auf Powerplay-Tor von Sekac nicht mehr reagieren

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Lugano – Genf-Servette (5:1).
Publiziert: 22:41 Uhr
Die National-League-Highlights vom 31. Januar
