1/7 Seit letzter Saison lernt Michael Liniger (r.) an der Seite von Dan Tangnes und übernimmt nächste Saison dessen Trainerjob beim EVZ. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Dan Tangnes: Zuger Meister-Macher und erfolgreicher Trainer-Ausbildner

Michael Liniger wird nächste Saison Tangnes als EVZ-Headcoach beerben

Fünf Assistenten es Norwegers wurden bereits zu Cheftrainern befördert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Dan Tangnes ist nicht nur der Zuger Meister-Macher, der EVZ-Headcoach beweist gleiches Talent als Trainer-Macher: Michael Liniger ist bereits der fünfte seiner Assistenten, die an der Seite des Norwegers zum Cheftrainer gereift sind. Vor dem Duell gegen Fribourg hat der Klub bekannt gegeben, dass der 45-jährige Schweizer nächste Saison Tangnes beerben wird.

Linigers Vorgänger sind Stefan Hedlund (49, Sd), Klas Östman (45, Sd), Niklas Gällstedt (57, Sd) und Josh Holden (46, Ka/Sz). Hedlund ist in Tangnes’ erster Saison (2018/19) in Zug dessen Assistent und übernimmt nach zwei Jahren bei Skelleftea (Sd) 2021 die SCRJ Lakers, wo er vor zwei Wochen entlassen worden ist. Östman wechselt 2021 aus Zug in die SHL zu Linköping, wo er erst vor wenigen Tagen gefeuert worden ist.

Gällstedt wird 2023 von Brynäs an die Bande geholt, wo er sogleich in die SHL aufsteigt. Brynäs überrascht derzeit als Tabellenführer. Holden ist von 2018 bis 2023 und somit am längsten Tangnes’ Assistent, bevor ihn der HCD als Headcoach engagiert. In Davos hat er sich etabliert und kürzlich seinen Vertrag vorzeitig bis 2027 verlängert.

Auf seine Ausbildner-Qualitäten angesprochen, sagt Tangnes: «Es macht mich stolz, wenn jemand an meiner Seite wächst und besser wird.» Laut dem 45-Jährigen gebe es als Headcoach zwei Herangehensweisen: «Entweder hat man Angst, dass der Assistent einem den Job wegnimmt. Oder man engagiert einen Assistenten mit Trainer-Ambitionen und wird dadurch auch gefordert. Das erwarte ich von ihnen.»

Darum passt es jetzt beim EVZ

Umgekehrt bestätigt Liniger, dass er in den bisher eineinhalb Saisons auch stets von Tangnes gefordert wird. «Am Anfang gab es harte Momente, man muss liefern.» Bevor Liniger 2023 zum EVZ kommt, ist er in der Swiss League Trainer der GCK Lions, dem ZSC-Farmteam. In der Vergangenheit hat der Emmentaler schon Angebote aus der National League auf dem Tisch gehabt. «Ich musste jeweils ehrlich sein, wenn es noch nicht gepasst hat für mich. Denn ich habe hohe Ansprüche an mich.»

Beim EVZ passt es, weil sich Klub und Coach nun schon kennengelernt haben. «Das ist auch für mich ein Vorteil. Meine tägliche Arbeit hat mir diese Chance gegeben», so Liniger, «und dass Dan mich besser machen will, hat mir sicher geholfen, in der Pole Position zu sein für den Job.» In den verbleibenden vier Monaten mit Tangnes möchte der künftige Zuger Headcoach nun noch so viel wie möglich aufsaugen, was er vom zweifachen Meistertrainer (2021, 2020) auf den Trainer-Weg mitbekommt.