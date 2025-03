1/6 Konsternation auf der Kloten-Bank: Erste Chance verpasst. Foto: Pius Koller

Auf einen Blick EHC Kloten verpasst Playoff-Quali trotz guter Leistung gegen SCL Tigers

Ambri hat Momentum nach Overtime-Sieg und emotionaler DiDo-Baby-Feier

Ambri gewann Saisonduell in der Quali mit 10:2 Punkten

Dino Kessler Leiter Eishockey-Ressort

Erst die direkte Playoff-Quali knapp verpasst, dann trotz 12:0-Bilanz in der Quali und optischer Überlegenheit in beiden Play-In-Partien gegen die SCL Tigers die zweite Chance in der ersten Runde nicht genutzt. Der EHC Kloten hat noch einen Pfeil im Köcher – aber spricht die Entwicklung der Gemengelage nicht klar für den Gegner?

Emotionen schwingen für Ambri

Ambri hat nach dem Overtime-Erfolg gegen die Lakers und der DiDo-Baby-Sause das Momentum und die Emotionen gepachtet, während Kloten trotz überzeugenden Leistungen und einem deutlichen Chancenplus mit leeren Händen dasteht. Was soll man denn noch tun? Ein eiskalter Vollstrecker fehlt seit Aaltonens Volte. Also: Den Puck irgendwie ins Tor zwingen. Ambri ist das schon gegen die Lakers gelungen, die entscheidenden Treffer durch Heim (reingestolpert am Dienstag) und Maillet (Ablenker am Donnerstag) dürfen als Musterbeispiele für das Konzept «Schmutzige Tore» herangezogen werden.

Nicht mal die Statistik bringt einen Hoffnungsschimmer: Ambri hat das Saisonduell in der Quali nach Punkten mit 10:2 für sich entschieden.

Sieger: Ambri

