Blick
Impressum
Sport
Eishockey
National League
NL: Highlights der Partie Lausanne – ZSC Lions (3:4 n.P.)
Lausanne – ZSC Lions 3:4 n.P.
ZSC verschenkt im Schlussdrittel 3:0-Führung
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Lausanne – ZSC Lions (3:4 n.P.).
Publiziert: vor 15 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 27. Februar
4:57
EHC Biel – EV Zug 2:3
Teenie Neuenschwander verlädt Oldie Genoni mit Shorthander
3:05
SCRJ Lakers – Fribourg 2:3
Borgström klaut SCRJ-Captain Larsson einfach den Puck
3:27
Kloten – SCL Tigers 3:1
Simic beweist beim Game-Winner Massarbeit
2:09
Ajoie – Lugano 0:1
Carrick schiesst Lugano zum Pflichtsieg
3:02
Ambri – Davos 2:5
Senn-Bock ebnet Weg zu Kessler-Hattrick
