EHC Biel – EV Zug 2:3
Teenie Neuenschwander verlädt Oldie Genoni mit Shorthander

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie EHC Biel – EV Zug (2:3).
Publiziert: vor 42 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 27. Februar
