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Fribourgs Nati-Verteidiger Glauser verletzt sich bei Check
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Danach gehts auf die Strafbank:Fribourg-Verteidiger Glauser verletzt sich bei Check

Lange Zwangspause
Verpasst Gottéron-Verteidiger Saisonstart im Herbst um Monate?

Fribourg-Gottéron nimmt ab September erstmals eine Saison als Titelverteidiger in Angriff. Allerdings müssen die Drachen dann zunächst weiter auf Andrea Glauser verzichten. Bei Leidensgenosse Sandro Schmid siehts bezüglich Comeback besser aus.
Publiziert: 16:29 Uhr
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Aktualisiert: 16:50 Uhr
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Andrea Glauser wird Fribourg-Gottéron zu Beginn der Saison 2026/27 wohl noch nicht wieder zur Verfügung stehen.
Foto: freshfocus
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Fribourg-Gottéron ist am 30. April erstmals Schweizer Eishockeymeister geworden – und dies ohne seinen wichtigsten Verteidiger: Andrea Glauser hat während der Playoffs das Handtuch werfen müssen. Die Knieverletzung, die sich der 30-Jährige im dritten Spiel der Viertelfinal-Serie gegen die SCRJ Lakers zuzog, ist offenbar derart gravierend, dass die Zwangspause bis in die kommende Saison andauert. Laut «La Liberté» droht Glauser den Start für die Spielzeit 2026/27 um einige Monate zu verpassen.

Sandro Schmid, Glausers Team- und Nationalmannschaftskollege, könnte gemäss der Westschweizer Zeitung rund um den Saisonauftakt im September sein Comeback geben. Der 25-jährige Center musste die kompletten Playoffs als Zuschauer mitverfolgen, nachdem er sich in der für Fribourg-Gottéron bedeutungslosen letzten Partie der Regular Season in Bern ebenfalls am Knie verletzt hatte. Schmid gelangen in 52 Spielen 38 Skorerpunkte (10 Tore) – so viele wie noch nie in einer National-League-Saison.

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