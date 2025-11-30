DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
National League
NL: Highlights der Partie SCRJ Lakers – HC Lugano (3:2 n.P.)
Lakers – Lugano 3:2 n.P.
Rappis Moy glänzt erneut im Penaltyschiessen
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SCRJ Lakers – HC Lugano (3:2 n.P.).
Publiziert: vor 8 Minuten
|
Aktualisiert: vor 2 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 29. und 30. November
2:56
Lakers – Lugano 3:2 n.P.
Rappis Moy glänzt erneut im Penaltyschiessen
2:55
SCL Tigers – Lausanne HC 3:4
Doppelschlag innert einer Minute bodigt den Tiger
3:29
Ambri – EHC Biel 5:4 n.P.
Torfestival endet erst im Penaltyschiessen
3:18
HC Ajoie – EV Zug 3:2 n.P.
Ajoies Nättinen packt bei Penalty-Sieg den Super-Trick aus
3:25
Genf-Servette – Davos 3:2 n.V.
Puljujärvi erledigt den HCD in der Overtime
4:15
ZSC – Tigers 2:3 n.V.
Andrighetto-Strafe kostet ZSC den Sieg
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen