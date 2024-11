Was war denn am Freitagabend mit den Goalies in der National League los? So viele Flops sah man noch selten.

1/5 Lausannes Antoine Keller lässt sich erwischen. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Zahlreiche Goalie-Flops am Freitag in der National League

Gleich fünf gibts beim Spiel Zug – Lausanne

Ist der letzte Supermond des Jahres schuld? Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Es beginnt beim Zähringer Derby Fribourg – Bern (5:4 n.P.) schon nach 23 Sekunden, als sich SCB-Keeper Adam Reideborn bei einer Klärungsaktion hinter dem Tor total verschätzt – und so seinem schwedischen Landsmann Jakob Lilja im Fribourg-Dress den ersten Saisontreffer schenkt.

Es ist der Auftakt zu einer Reihe von Goalie-Flops, wie man sie in der Neuzeit in unserer Topliga kaum je gesehen hat. Bei Zugs 6:2-Sieg gegen Lausanne gibt es nicht weniger als fünf davon zu bestaunen. Lausanne-Keeper Antoine Keller sieht bei drei Gegentoren schlecht aus und als ihn im Schlussdrittel Kevin Pasche ersetzt, kassiert auch dieser ein Ei. Tags zuvor hatte Pasche beim 2:0-Sieg gegen den ZSC noch brilliert. Weniger ins Gewicht fällt, dass auch Zugs Tim Wolf einmal daneben langt.

1:57 EV Zug – Lausanne 6:2: Zuger Happy End am Tag der krassen Goalie-Fehler

Simic strahlt, Conz ärgert sich

Nicht von ihrer besten Seite zeigen sich die Goalies auch bei SCL Tigers – SCRJ Lakers (4:5 n.V). Langnaus Luca Boltshauser und Rappis Melvin Nyffeler dürften beim Studium zur Erkenntnis gelangen, dass sie beide jeweils zwei unglückliche Tore kassiert haben. Zumindest herrscht da ausgleichende Gerechtigkeit.

4:05 SCL Tigers – Lakers (4:5 n.V): Strömwall übertölpelt Boltshauser mit fieser Nummer

Auch Ajoies Benjamin Conz dürfte die Heimreise in den Kanton Jura nach der 2:5-Niederlage in Kloten mit einem unbefriedigenden Gefühl angetreten haben. Zweimal liefert er mit unglücklichen Abprallern die Vorlage zu Toren der Zürcher und das erste Saisontor von Axel Simic darf er schlicht nicht zulassen. Auch Luganos Niklas Schlegel und Biels Luis Janett haben schon persönlich bessere Abende erlebt als diesen bei Luganos 6:3-Erfolg.

1:57 EHC Kloten – HC Ajoie 5:2: Simic erlebt mit Torpremiere die grosse Erlösung

Der letzte Supermond des Jahres

Was war am Freitag los mit den Goalies? Eine mögliche Erklärung: Es war Vollmond. Und Jetteke van Lexmond von den Moonsisters ordnete dieses Himmelsereignis in der «Vogue» so ein: «Der letzte Supermond des Jahres bringt unerwartete Wendungen.» Zahlreiche Goalies in der National League können ein Lied davon singen.