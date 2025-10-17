Das sieht man auch nicht alle Tage: Kaum hat Lakers-Angreifer Malte Strömwall eine erste Strafe abgesessen, kassiert er die nächste – dabei hat er die Kühlbox noch nicht mal verlassen.

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Malte Strömwall ist nicht nur der Punktekönig der Lakers – sondern derzeit auch der Strafenkönig. Dabei ist der Schwede nicht rüpelhaft unterwegs.

Gegen Biel kommt eine kuriose Strafe auf sein Konto: Strömwall sitzt in der Kühlbox. Als sich der Zweier dem Ende zuneigt und die Bandentüre geöffnet wird, stürzt sich der SCRJ-Stürmer ins Geschehen. Er berührt den Stock von Biels Dionicio, der mit dem Puck vorbei will – und kassiert dafür die nächste Strafe. Der Grund: Strömwall hat zu diesem Zeitpunkt seine Schlittschuhe noch nicht auf dem Eis.

Er kann gleich wieder abdrehen und auf der wohl noch vorgewärmten Strafbank Platz nehmen. Dass er die Augen verdreht, kann man ihm nicht verdenken. Doch es kommt noch bitterer. Während seiner vorherigen Strafe bleibt sein Team im Boxplay noch sattelfest, in diesem aber müssen die Lakers den 1:1-Ausgleich der Seeländer hinnehmen.