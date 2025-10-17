Malte Strömwall ist nicht nur der Punktekönig der Lakers – sondern derzeit auch der Strafenkönig. Dabei ist der Schwede nicht rüpelhaft unterwegs.
Gegen Biel kommt eine kuriose Strafe auf sein Konto: Strömwall sitzt in der Kühlbox. Als sich der Zweier dem Ende zuneigt und die Bandentüre geöffnet wird, stürzt sich der SCRJ-Stürmer ins Geschehen. Er berührt den Stock von Biels Dionicio, der mit dem Puck vorbei will – und kassiert dafür die nächste Strafe. Der Grund: Strömwall hat zu diesem Zeitpunkt seine Schlittschuhe noch nicht auf dem Eis.
Er kann gleich wieder abdrehen und auf der wohl noch vorgewärmten Strafbank Platz nehmen. Dass er die Augen verdreht, kann man ihm nicht verdenken. Doch es kommt noch bitterer. Während seiner vorherigen Strafe bleibt sein Team im Boxplay noch sattelfest, in diesem aber müssen die Lakers den 1:1-Ausgleich der Seeländer hinnehmen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
15
30
41
2
SC Rapperswil-Jona Lakers
15
18
35
3
Lausanne HC
16
21
30
4
HC Fribourg-Gottéron
15
15
27
5
Genève-Servette HC
15
-16
26
6
EV Zug
15
0
25
7
ZSC Lions
15
9
24
8
SCL Tigers
15
-7
20
9
EHC Kloten
16
-5
20
10
EHC Biel
14
2
19
11
HC Lugano
15
-9
16
12
SC Bern
14
-13
14
13
HC Ambri-Piotta
15
-19
13
14
HC Ajoie
15
-26
5