Knak über ZSC-Wechsel
«Klubs mit Titelchancen hatten für mich Priorität»

HCD-Spieler Simon Knak ist zu Gast beim Blick-Hockeypodcast «SCHLIIFTS?». Nach dieser Saison macht der 23-Jährige beim HCD jedoch Schluss und schliesst sich den ZSC Lions an. Im Podcast erklärt Knak die Gründe für den ZSC.
Publiziert: 11:53 Uhr
|
Aktualisiert: 12:07 Uhr
Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
Die Highlights des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» – Folge 37
