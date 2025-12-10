«Klubs mit Titelchancen hatten für mich Priorität»
HCD-Spieler Simon Knak ist zu Gast beim Blick-Hockeypodcast «SCHLIIFTS?». Nach dieser Saison macht der 23-Jährige beim HCD jedoch Schluss und schliesst sich den ZSC Lions an. Im Podcast erklärt Knak die Gründe für den ZSC.
Die Highlights des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» – Folge 37