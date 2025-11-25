DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
National League
NL: Ignatavicius wird von Glauser heftig durchgerüttelt
Kein Welpenschutz
Ignatavicius wird von Glauser heftig durchgerüttelt
Kurz vor Drittelspause wird Youngster Ignatavicius (18) von Glauser heftig durchgerüttelt.
Publiziert: vor 19 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 25. November
5:14
ZSC Lions – Ambri 3:2 n.V.
Riedi zeigt Cajkovski, wie die Musik spielt
4:14
EHC Biel – EHC Kloten 3:1
Perfekt gespielter Konter reicht Kloten nicht zum Punktgewinn
4:29
EV Zug – SC Bern 4:2
Hofmann serviert Wingerli das Tor auf dem Silbertablett
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen