DE
FR
Abonnieren

EV Zug – SC Bern 4:2
Hofmann serviert Wingerli das Tor auf dem Silbertablett

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie EV Zug – SC Bern (4:2).
Publiziert: vor 21 Minuten
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
Teilen
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 25. November
In diesem Artikel erwähnt
EV Zug
EV Zug
SC Bern
SC Bern
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen