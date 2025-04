1/6 Lausanne-Goalie Kevin Pasche sieht am Donnerstag beim ersten Gegentreffer in Zürich durch Justin Sigrist schlecht aus. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Kevin Pasche steht als 22-jähriger Torhüter im Playoff-Final mit Lausanne

Pasche etablierte sich als Nummer 1, nachdem Connor Hughes nach Nordamerika ging

Genoni holte mit 21 Jahren seinen ersten von sieben Meistertiteln

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Dass ein 22-Jähriger in einem Playoff-Final steht, ist speziell. Der Letzte, der das vor Lausanne-Keeper Kevin Pasche geschafft hat, war Elvis Merzlikins 2016 mit Lugano. Der Lette spielt inzwischen längst in der NHL bei Columbus.

Die Nummer-1-Goalies der Playoff-Finals 2025: Simon Hrubec (33, Tsch, ZSC Lions) – Kevin Pasche (22, Lausanne)

2024: Simon Hrubec (32, Tsch, ZSC Lions) s. Connor Hughes (27, Lausanne)

2023: Robert Mayer (33, Servette) s. Harri Säteri (33, Fi, Biel)

2022: Leonardo Genoni (34, Zug) s. Jakub Kovar (33, Tsch, ZSC Lions)

2021: Leonardo Genoni (33, Zug) s. Daniel Manzato (37, Servette)

2020: keine Playoffs

2019: Leonardo Genoni (31, Bern) s. Tobias Stephan (35, Zug)

2018: Lukas Flüeler (29, ZSC Lions) s. Elvis Merzlikins (24, Lett, Lugano)

2017: Leonardo Genoni (29, Bern) s. Tobias Stephan (33, Zug)

2016: Jakub Stepanek (29, Tsch, Bern) s. Elvis Merzlikins (22, Lett, Lugano)

2015: Leonardo Genoni (27, Davos) s. Lukas Flüeler (26, ZSC Lions)

2014: Lukas Flüeler (25, ZSC Lions) s. Martin Gerber (39, Kloten)

2013: Marco Bührer (33, Bern) s. Benjamin Conz (21, Fribourg)

2012: Lukas Flüeler (23, ZSC Lions) s. Marco Bührer (32, Bern)

2011: Leonardo Genoni (23, Davos) s. Ronnie Rüeger (38, Kloten)

2010: Marco Bührer (30, Bern) s. Tobias Stephan (26, Zug)

Pasche erschien erst letzte Saison auf der Bildfläche, als sich Connor Hughes verletzte. Coach Geoff Ward warf ihn nach guten Leistungen in der Swiss League bei Martigny ins kalte Wasser. Das Eigengewächs ging nicht unter. Mehr noch: Pasche spielte so gut, dass man ihm diese Saison den Job als Nummer 1 anvertraute, als sich Hughes nach Nordamerika absetzte. Pasche fehlte nur ein weiteres Spiel ohne Gegentor und er hätte den Shutout-Rekord von Leonardo Genoni (10) egalisiert.

Doch in den Playoffs stehen die Goalies noch mehr unter Druck. Pasche spielte nicht immer überragend, hatte aber mit seinen Paraden in heiklen Phasen gegen Fribourg seinen Anteil am Finaleinzug. In der Serie gegen die ZSC Lions hat er bisher das Nachsehen im Fernduell gegen Meister-Keeper Simon Hrubec – und sah am Donnerstag (2:3 n.V.) beim ersten Gegentor schlecht aus.

«Ich glaube, Kevin kann mental damit umgehen»

Bezahlt Pasche für seine mangelnde Erfahrung? «Ich weiss es nicht. Es gibt nur einen Weg, Erfahrung zu sammeln, und das ist, sie zu sammeln», entgegnet Ward. «Kevin ist ein junger Goalie, aber ich glaube, dass er mental damit umgehen kann, und körperlich ist er auch dazu in der Lage. Er hat in grossen Spielen wirklich einen guten Job gemacht und er wird mit jedem Spiel selbstbewusster.»

Es habe auch noch andere Spieler im Team, für die es der erste Final sei, so der Kanadier. «Irgendwann kommt man an einen Punkt, an dem einen der Wettbewerb nicht mehr stört. Es ist ein Prozess für viele unserer Jungs, nicht nur für unsere Torhüter, aber wir nehmen einen Tag nach dem anderen.»

Ist Pasche noch zu grün für den Titel? Bis man einen Meister-Goalie findet, der jünger als 29 Jahre alt war, muss man zehn Jahre zurückblättern. Damals hexte Genoni Davos – gegen den ZSC – zum Titel. Grün hinter den Ohren war er da längst nicht mehr. Es war sein dritter von inzwischen sieben Titeln. Den ersten hatte er sich 2009 als 21-Jähriger geholt, wobei ihn der gleichaltrige Reto Berra zwischenzeitlich abgelöst hatte.