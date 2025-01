Marcel Allemann Reporter Eishockey

Es ist ein Hühnerhautmoment zum Start ins neue Hockey-Jahr. Die Trauerminute vor der Partie Ambri – SCL Tigers. Oben auf dem Videowürfel wird das Bild von Sophie Hediger gezeigt, die unmittelbar vor Weihnachten bei einem Lawinen-Unglück ihr Leben verloren hat. Unten auf dem Eis steht Dario Wüthrich und kämpft mit den Tränen.

Am Nachmittag vermeldet Ambri, dass Wüthrich trotz des tragischen Verlustes spielen will, und veröffentlicht eine Mitteilung des dreifachen Nationalspielers. «Wir sind überzeugt, dass Sophie gewollt hätte, dass ich für Ambri alles gebe», lässt er die Öffentlichkeit wissen. Seine Familie und auch jene von Hediger stehen ihm in diesem schwierigen Moment in der Gottardo Arena bei. Genauso die ganze Ambri-Familie, mit Wüthrichs Mitspielern, aber auch den Fans, die ihr Mitgefühl durch ein Plakat mit Wüthrich teilen.

3:33 Emotionale Szenen: Dario Wüthrich bricht nach Spielende in Tränen aus

Wüthrich wünschte sich, dass die Ambri-Hymne «La Montanara» im Fall eines Sieges Sophie gewidmet wird. Doch die SCL Tigers haben etwas dagegen, sie gewinnen die Partie mit 2:1. Nochmals richtig emotional wird es nach der Schlusssirene dennoch, als Wüthrich für seinen unglaublichen Kraftakt als bester Spieler ausgezeichnet wird. Und ihn neben seinen Teamkollegen beim Shakehands auch viele Langnauer in den Arm nehmen, ihm viel Kraft wünschen. Ebenso skandieren die Fans seinen Namen. Das ist dann an diesem emotionalen Abend zu viel – bei Wüthrich fliessen die Tränen.