Hockey-Agent Helfenstein prangert im Podcast an

1/4 MySports-Experte und Spieleragent Sven Helfenstein ist im Hockey-Podcast zu Gast. Foto: Sven Thomann

Dino Kessler Leiter Eishockey-Ressort

Spieleragent und Ex-Profi Sven Helfenstein (42) ist in der dritten Folge des Podcasts «SCHLIIFTS?» zu Gast im Studio. Der MySports-Experte nimmt wie immer kein Blatt vor den Mund: Bei der Nachwuchsförderung laufe auf der Stufe U10 «alles falsch», sagt Helfenstein. «Da handeln wir uns schon einen grossen Rückstand auf andere Nationen ein. Es braucht schon auf dieser Stufe Profi-Trainer und mehr Trainings.»

Bei einem Juniorenturnier in Kloten habe ihn ein ganz junger Berner Eishockeyspieler verzweifelt angesehen und gefragt: «Habt ihr hier keine Tabelle?» Im Zug der ausser Rand und Band geratenen Korrektheitsbemühungen werden Nachwuchssportler offenbar vor Resultaten beschützt. «Und was ist, wenn sie grösser werden? Dann müssen sie plötzlich mit Niederlagen umgehen können», gibt Helfenstein zu bedenken.

Nur noch ein Klub im Tessin?

Helfenstein polarisiert in der Branche, weil er oft bei Nachwuchsspielen gesehen wird. Einige kritisieren ihn dafür, andere loben seinen Eifer: Er sei einer der wenigen Agenten, die sich die Mühe machen, wirklich zu erfahren, was im Nachwuchs Sache ist, heisst es. «Ich mache meinen Job so, wie ich es für richtig halte», sagt Helfenstein.

Einen speziellen Lösungsansatz hat Helfenstein für das Tessiner Eishockey. «Zwei Klubs sind zu viel, die nehmen sich gegenseitig etwas weg. Die brauchen einen Zusammenschluss und nur noch einen Klub, den HC Lambri.» Ein Vorschlag, der bei den Fans nicht nur für Zustimmung sorgen dürfte.

Das und noch viel mehr gibts in der neuen Folge von «SCHLIIFTS?» zu hören.

