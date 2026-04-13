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Heisse Bayer-Frage bei Lions
Die verpasste Chance ist für den ZSC eine neue Chance

Nach der Niederlage am Sonntag in Davos ist klar: Die ZSC Lions verpassen den dritten Meistertitel in Serie. Eine verpasste Chance für die Generation Andrighetto und der Gnadenstoss für Trainer Bayer, findet Blick-Eishockey-Chef Dino Kessler in «Zwei Minuten für Dino».
Publiziert: 11:53 Uhr
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Aktualisiert: 11:55 Uhr
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Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
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