Schon vor Spiebeginn kommt es am Donnerstagabend in der Swiss Life Arena zum ersten Aufreger. ZSC-Anhänger versuchen, einen Davoser Banner zu klauen. Es kommt zu Auseinandersetzungen im Stadion.

1/5 Beim dritten Playoff-Spiel zwischen den ZSC Lions und dem HCD kommt es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung einiger Zuschauer. Foto: Instagram

Auseinandersetzung zwischen ZSC- und HCD-Fans vor Spiel 3 der Halbfinal-Serie

ZSC-Anhänger versuchen, HCD-Banner zu stehlen. Davoser verhindern den Diebstahl

Carlo Steiner Redaktor Sport

In Spiel 3 der Halbfinal-Serie kommt es nicht nur auf dem Eis zu Handgemengen. Schon vor dem Spiel ist zwischen dem Zürcher und dem Davoser Fan-Lager Zunder drin. Noch bevor das erste Bully gespielt ist, rumpelt es direkt vor dem Gästesektor.

Rund eine Handvoll ZSC-Anhänger aus der Kurve machen sich nämlich schon während der Lichtshow vor Spielbeginn auf den Weg zur gegenüberliegenden Seite des Stadions – mit der Mission, einen HCD-Banner zu klauen. Den Zürchern gelingt es, ein Transparent aus dem durch Plexiglasscheiben abgetrennten Davos-Block zu zerren.

Als Reaktion springen mehrere Davoser blitzschnell über die Abschrankung, um das Diebesgut zurückzuholen. Es kommt zu einer Rangelei in Tauzieh-Manier. Vereinzelt fliegen Fäuste – und das mitten auf den Sitzplätzen.

Blick-Anfrage noch unbeantwortet

Die Bündner schaffen es in numerischer Überlegenheit, ihr Material wieder zurückzuerobern, um es kurz darauf als Teil der Choreografie vor dem Spiel wieder zu präsentieren.

Der verhinderte Choreo-Klau bleibt der einzige HCD-Sieg an diesem Abend. Auf dem Eis bleiben die Lions Sieger. Mit einem überzeugenden 5:1-Sieg gehen die Zürcher in der Serie mit 2:1 in Führung.

Wie die ZSC-Fans scheinbar ungehindert vor dem Gästesektor auftauchen konnten, ist unklar. Eine Blick-Anfrage bei den Lions blieb bisher unbeantwortet. Der erste Raubzug des ZSC-Anhangs war die Aktion vom Donnerstagabend allerdings nicht. Erst im Herbst klauten die Zürcher bei einem Gastspiel des SCB eine Fahne aus dem Mutzen-Sektor. Die Berner reagierten da deutlich weniger schnell als ihr Bündner Pendant.