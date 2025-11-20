DE
HC Lugano – Fribourg 0:4
Schmid trifft und bekommt postwendend aufs Dach

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Lugano – Fribourg-Gottéron (0:4).
Publiziert: vor 54 Minuten
|
Aktualisiert: vor 36 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 19. und 20. November
