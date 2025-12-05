DE
National League: Highlights der Partie HC Lugano – Kloten (4:1)
HC Lugano – EHC Kloten 4:1
Peltonen-Zwillinge zelebrieren Shorthander
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Lugano – EHC Kloten (4:1).
Publiziert: 22:34 Uhr
Die Eishockey-Highlights vom 5. Dezember
4:37
HC Davos – ZSC Lions 2:3 n.P.
Frödén rettet dem ZSC den Sieg
3:13
SCRJ Lakers – Biel 2:3 n.P.
No-Look-Schuss: Haas gleicht für Biel in Unterzahl aus
3:11
Ajoie – Fribourg-Gottéron 1:5
Premiere – Glauser lässt sich nicht zweimal bitten
2:46
HC Lugano – EHC Kloten 4:1
Peltonen-Zwillinge zelebrieren Shorthander
4:12
SCL Tigers – EV Zug 3:1
Riesenbock von Sklenicka öffnet Langnau die Türe
1:13
Schiri mitten im Zoff
Fey kassiert Prügel für Schuss nach Abpfiff
