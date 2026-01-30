DE
HC Ajoie – SCRJ Lakers 2:5
Sopa mit kuriosem Eigentor ins verlassene Tor

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Ajoie – SCRJ Lakers (2:5).
Publiziert: vor 15 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
Die National-League-Highlights vom 30. Januar
