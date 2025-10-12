DE
HC Ajoie – HC Lugano 1:2
Lugano dreht Spiel nach kapitalem Ajoie-Bock

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Ajoie – HC Lugano (1:2).
Publiziert: 17:45 Uhr
Die Eishockey-Highlights vom 12. Oktober
