National League: Die Highlights der HC Ajoie – HC Lugano (1:2)
HC Ajoie – HC Lugano 1:2
Lugano dreht Spiel nach kapitalem Ajoie-Bock
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Ajoie – HC Lugano (1:2).
Publiziert: 17:45 Uhr
Die Eishockey-Highlights vom 12. Oktober
2:39
HC Ajoie – HC Lugano 1:2
Lugano dreht Spiel nach kapitalem Ajoie-Bock
3:36
Genf-Servette – Lausanne 5:3
17-jähriges Talent führt Servette zum Derbysieg
