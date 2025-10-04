DE
FR
Abonnieren

HC Ajoie – EV Zug 1:3
Kovar führt den EVZ mit zwei Klasse-Assists zum Sieg

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Ajoie – SCRJ Lakers (1:3).
Publiziert: vor 51 Minuten
|
Aktualisiert: vor 48 Minuten
Teilen
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 4. Oktober
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen