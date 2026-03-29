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Eishockey
National League
National League: Groulx lässt Zukunft nach Playoff-Aus offen
Groulx nach EVZ-Out
«Das bessere Team hat gewonnen»
EVZ-Trainer Groulx spricht nach dem Playoff-Aus über das Spiel und lässt seine Zukunft beim EVZ noch offen.
Publiziert: 15:46 Uhr
|
Aktualisiert: vor 55 Minuten
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