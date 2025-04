Geering trotz Sieg kritisch «Wieder nicht unser bestes Spiel gewesen»

3:1 am Abend, 3:1 in der Serie. Die ZSC Lions erspielen sich mit einem effizienten Auftritt den 16. Playoff-Heimsieg in Folge. Den Zürchern fehlt noch ein Sieg zum elften Meistertitel. Trotzdem zeigt sich ZSC-Captain Patrick Geering nach dem Spiel kritisch.

