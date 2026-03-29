Nicht mal die Schiedsrichter können Lausanne aufhalten. Ein starker Torhüter, Effizienz im Abschluss und eine starke Abwehrleistung schaffen die Differenz. Für Jason Fuchs ist klar: «So müssen wir spielen für den vierten Sieg.»
Publiziert: 29.03.2026 um 23:16 Uhr
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