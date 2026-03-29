Gamewinner Fuchs «So müssen wir spielen für den vierten Sieg»

Nicht mal die Schiedsrichter können Lausanne aufhalten. Ein starker Torhüter, Effizienz im Abschluss und eine starke Abwehrleistung schaffen die Differenz. Für Jason Fuchs ist klar: «So müssen wir spielen für den vierten Sieg.»