Wenn HCD-Stürmer Filip Zadina mit dem Puck seine Kreise zieht, ist es eine Augenweide. Der Erstrundendraft (2018 als Nummer 6 von Detroit) vereint so viel Qualität mit Energie, dass er jedes Spiel entscheiden könnte. Doch der Tscheche kann auch anders. Grenzwertig statt genial.

Es laufen die beiden heissen Schlussminuten im Duell zwischen Davos und Fribourg, es steht 2:2, die Verlängerung droht. In Gottérons Zone wird Zadina von Fribourgs Jacob De la Rose das Bein gestellt, der Schwede kommt straffrei davon. Das nervt den Tschechen dermassen, dass er sich an De la Rose rächen will.

Doch er erwischt ihn nicht richtig. Stattdessen holt er mit einem Kniestich Fribourg-Verteidiger Ryan Gunderson von den Beinen. 101 Sekunden vor Schluss muss er für dieses Foul, «ein dreckiges», wie es Schiedsrichter-Experte Tobias Wehrli später im MySports-Studio sagt, unter die Dusche. Darunter steht Zadina vielleicht schon, als ausgerechnet De la Rose 35 Sekunden vor Ende zum 3:2-Siegtreffer einnetzt.

Doppelt bitter für den Tschechen: Es ist seine zweite Disziplinarstrafe, somit ist er fürs nächste Spiel (am Freitag in Bern) automatisch gesperrt.