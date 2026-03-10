Für die entscheidende Phase der Saison verstärken sich zwei Klubs aus der National League mit jeweils einem Spieler des EHC Basel.
Jens Nater (30) stösst vorübergehend dank einer B-Lizenz zum EV Zug. Der Verteidiger soll im Hinblick auf die Play-Ins gegen die SCRJ Lakers (12. und 14. März) und dem dadurch angestrebten Vorstoss in die Playoffs die Defensive der Innerschweizer verstärken.
Auch Alain Bircher (29) setzt nach dem Ausscheiden mit Basel in den Playoff-Halbfinals der Swiss League seine Saison eine Liga höher fort. Der Verteidiger stösst zu Fribourg-Gottéron, das bereits fix in den Playoffs ist. Und sich unter Umständen ab dem 20. März mit Zug im Viertelfinal duelliert.
