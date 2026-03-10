Die Regular Season ist durch – die heisseste Saisonphase steht an. Bis zum ersten Playoff-Viertelfinal muss sich der Hockey-Fan aber noch ein bisschen gedulden.

Das musst du über die Play-Ins wissen

Blick Sportdesk

Seit Montagabend ist die Qualifikation der National-Saison vorbei. Der HC Davos hat sich über 52 Runden den ersten Platz und eine hervorragende Ausgangslage für die Playoffs gesichert.

Bevor das beste Team der Regular Season aber wieder im Einsatz steht, gehen ab kommendem Donnerstag die Play-Ins über die Bühne. Auch das Playout zwischen Ajoie und Ambri beginnt einen Tag vor den Playoff-Viertelfinals. In der Übersicht siehst Du, wie es in der National League nach den 52 Quali-Runden in den nächsten Tagen und Wochen weitergeht – und auf wen dein Team als Nächstes trifft.

Play-Ins (ab 12. März)

SCRJ Lakers (7.) – Zug (8.)

Spieldaten: 12. März, 14. März

Der Verlierer dieses Play-Ins spielt am 16. und 18. März gegen den Gewinner der Begegnung Biel gegen Bern um den achten und letzten Playoff-Platz.

Bern (9.) – Biel (10.)

Spieldaten: 12. März, 14. März

Das sind die Spielregeln

Gezählt werden über zwei Partien die Tore, nicht die Punkte. Im Hinspiel kann es zu einem Unentschieden kommen, nach 60 Minuten ist auf jeden Fall Schluss. Im Rückspiel wird bis zur Entscheidung gespielt, Verlängerungen dauern 20 Minuten, gespielt wird mit je fünf Feldspielern.

Das besser platzierte Team spielt zuerst auswärts.

Playoffs (ab 20. März)

Davos (1.) – Zug/Bern/Biel

Spieldaten: 20. März, 22. März, 24 März, 26. März, evtl. 28. März, evtl. 30. März, evtl. 1. April

Fribourg (2.) – SCRJ Lakers/Zug

Spieldaten: 20. März, 22. März, 24 März, 26. März, evtl. 28. März, evtl. 30. März, evtl. 1. April

Servette (3.) – Lausanne (6.)

Spieldaten: 21. März, 23. März, 25. März, 27. März, evtl. 29. März, evtl. 31. März, evtl. 2. April

ZSC Lions (4.) – Lugano (5.)

Spieldaten: 21. März, 23. März, 25. März, 27. März, evtl. 29. März, evtl. 31. März, evtl. 2. April

Playout (ab 21. März)

Ambri (13.) – Ajoie (14.)

Spieldaten: 21. März, 24. März, 28. März, 31. März, evtl. 4. April, evtl. 7. April, evtl. 11. April