Schwalbe oder Volltreffer in die Weichteile?

Kurz zusammengefasst Tiger Salzgeber schlägt Stock zwischen die Beine von De la Rose

Der Fribourg-Schwede bleibt auf dem Eis liegen

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Es gibt immer mal wieder ruppige Szenen und Scharmützel im Duell zwischen den SCL Tigers und Gottéron am Freitagabend. Ebenso auffällig: Spieler beider Teams jammern regelmässig bei den Schiedsrichtern über hinterlistige Aktionen oder Stockschläge. Wie in der 35. Minute, als die Fribourger versuchen, sich zu behaupten. Ihr Topskorer Jacob De la Rose steht an der Bande, da braust Langnaus Joel Salzgeber heran. Es kommt zum Rencontre – der Schwede sackt auf dem Eis zusammen und bleibt liegen. Das Spiel wird unterbrochen.

Ein Blick auf die Wiederholung zeigt: Salzgeber hat seinen Stock zwischen den Beinen des Gegners. Ein gezielter Schlag in die Weichteile hätte eine Spieldauer-Disziplinarstrafe zur Folge – wenn es die Refs sehen. Haben sie in diesem Fall aber nicht, Fribourg-Captain Sprunger reklamiert. Denn auch um sich die Szene auf dem Video nochmals anschauen zu können, müssten die Schiedsrichter eine Fünf-Minuten-Strafe aussprechen. Es passiert nichts. Zu Recht?

Nach dem Spiel darauf angesprochen, beteuert der vermeintliche Übeltäter: «Es war ein Zweikampf. Ich habe den Stock aber nicht hochgeschlagen». «Ich möchte ihm nichts unterstellen. Aber man hat ja gesehen, dass er für den nächsten Einsatz schon wieder bereit war», so Salzgeber. Im Umkehrschluss würde dies bedeuten: De la Rose hat es mit seiner Reaktion heftig übertrieben und mit einer Schwalbe den Spielunterbruch rausgeholt. Fortsetzung folgt. Vielleicht.

