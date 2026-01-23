Externe Inhalte
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
41
50
87
2
HC Fribourg-Gottéron
42
40
79
3
Genève-Servette HC
43
10
76
4
HC Lugano
42
30
75
5
ZSC Lions
42
24
73
6
Lausanne HC
44
20
73
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
42
-11
64
8
EV Zug
42
-14
61
9
SCL Tigers
43
4
60
10
SC Bern
42
-11
56
11
EHC Biel
42
-21
52
12
EHC Kloten
42
-19
50
13
HC Ambri-Piotta
42
-42
46
14
HC Ajoie
43
-60
36
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs