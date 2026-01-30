DE
Fribourg – EHC Kloten 3:2 n.V.
Slapstick-Eigentor entscheidet in der Overtime

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir die Highlights der Partie Fribourg – EHC Kloten (3:2 n.V.).
Publiziert: vor 7 Minuten
Die National-League-Highlights vom 30. Januar
