Sport
Eishockey
National League
National League: Highlights Fribourg – Ambri (4:3 n.V.)
Fribourg – Ambri 4:3 n.V.
Wallmark schiesst Fribourg in Verlängerung zum Sieg
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Fribourg-Gottéron – HC Ambri-Piotta (4:3 n.V.).
Publiziert: 22:38 Uhr
Die National-League-Highlights vom 27. Januar
2:53
Fribourg – Ambri 4:3 n.V.
Wallmark schiesst Fribourg in Verlängerung zum Sieg
4:40
HC Davos – EV Zug 4:1
Blitzstart! Kessler kocht Geisser ab
In diesem Artikel erwähnt
National League
HC Ambri-Piotta
HC Fribourg-Gottéron
