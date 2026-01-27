DE
FR
Abonnieren

Fribourg – Ambri 4:3 n.V.
Wallmark schiesst Fribourg in Verlängerung zum Sieg

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Fribourg-Gottéron – HC Ambri-Piotta (4:3 n.V.).
Publiziert: 22:38 Uhr
Kommentieren
Die National-League-Highlights vom 27. Januar
In diesem Artikel erwähnt
National League
National League
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen