Beim SCB gibt es genug Spieler, die ihren Mann stehen, Checks austeilen oder auch einmal die Fäuste sprechen lassen können. Doch seit dem Abgang von Thomas Rüfenacht (39), der 2019/20 seine letzte volle Saison für Bern spielte, ehe ihn sein geschundenes Knie ausbremste, fehlte ein Provokateur. Chris DiDomenico sorgte zwar für Emotionen, verlor aber meist selbst schneller die Nerven als seine Kontrahenten. So verpflichteten die Berner einen, der DiDo vor zwei Jahren mit Kloten in den Pre-Playoffs gepiesackt und auf die Palme gebracht hatte: Marc Marchon (29).

Der Flügel hat sich in den letzten Jahren den Ruf des Brandstifters redlich verdient und sagt: «Man hat mich nach Bern geholt, weil ich so bin, wie ich bin.» Weil er dem Gegner so richtig unter die Haut fahren kann. «Das sicher auch. Ich will meinen Stil beibehalten, vielleicht nicht mehr so viel auf der Strafbank landen wie in vergangenen Jahren, cleverer sein. Möglicherweise bin ich nicht mehr so oft frustriert, weil wir weniger hinten liegen und weiter vorne klassiert sind.»

Bei einigen Fan-Events habe er gehört, dass er nicht so beliebt gewesen sei. «Man hat mich umso lieber im eigenen Team.» Und als seine Verpflichtung vor einem Jahr bekannt gegeben wurde, stellte ein Spieler ein Video in den SCB-Team-Chat, das Marchon in einer Schlägerei mit Berns Romain Loeffel zeigte. Er habe mit Loeffel über die Szene gesprochen, erzählt der Zuger. «Da ist sicher nichts haften geblieben. Wir lachen darüber.»

Beim Startspiel gegen die SCL Tigers (3:1) stieg Marchon konsequent in die Zweikämpfe, Scharmützel blieben aber aus. Das wird nicht immer so sein. Der 1,79 Meter grosse Stürmer weiss, dass man ihn auch zum SCB geholt hat, um das grösste Publikum der Schweiz zu wecken. «Ja, das ist sicher einer der Punkte, dass ich die Emotionen mit den Fans pushen kann. Ich will dem Team aber auch auf andere Weise helfen. Ich war auch nicht der schlechteste Skorer in Kloten.»

«Meine Freundin oder Leute aus meiner Familie wundern sich»

Was erwartet Trainer Jussi Tapola von seinem neuen Stürmer, der im Frühling zu seinen ersten neun Nati-Auftritten kam? «Harte Arbeit, physisches Spiel. Er soll ein Spieler sein, der dem Gegner das Leben schwer macht und uns Offensive und Präsenz vor dem Tor bringt», sagt der Finne. «Er war vorher ein Leader, und ich erwarte, dass er es auch in Bern sein wird. Er ist ein positiver Typ, der ein gutes Gefühl in unser Team bringt.»

Letzte Saison schoss Marchon zehn Tore und buchte elf Assists. «Früher habe immer zu Spielern wie Thomas Rüfenacht oder Tristan Scherwey hochgeschaut, weil viele mich auch mit ihnen verglichen haben. Ich wollte so spielen wie sie. Doch habe mir dabei zu viele Strafen eingehandelt. Dann hat es sich geändert – auch weil ich in der Swiss League viele Skorerpunkte gemacht habe und mich dann in der National League beweisen konnte. Es hat mich selbst überrascht, dass das alles so gut aufgegangen ist.»

Mit 83 Minuten war er 2023/24 der Strafenkönig der Liga, wobei er bei einer Derby-Pleite gegen den ZSC wie von Sinnen auf Justin Sigrist einprügelte und vorzeitig unter die Dusche musste. «Meine Freundin oder Leute aus meiner Familie wundern sich jeweils, dass ich so durchdrehen kann, weil ich sonst neben dem Eis ein ruhiger Typ bin. Doch ich lebe das Eishockey und will natürlich meine Kameraden verteidigen», sagt der Mann, der sich an der Uni St. Gallen zum Sportmanager weiterbilden liess.

Heute kehrt er mit dem SCB nach Kloten (live im Stream ab 19.25 Uhr auf Blick) zurück. «Erst konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich von Kloten weggehe. Dann ist der SCB im Sommer ziemlich früh auf mich zugekommen. Und ich habe mich selbst fragen müssen: Will ich in Kloten bleiben und dort mein gemachtes Nest haben? Oder will ich noch einmal einen Schritt machen? Und dann ist noch das Ziel Meistertitel, das ich unbedingt erreichen will. In Kloten ist das schwieriger als Bern.»