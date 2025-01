1/5 Zu Gast im Hockey-Podcast: EVZ-GM und Sportchef Reto Kläy (rechts). Foto: Screenshot

Dino Kessler Leiter Eishockey-Ressort

In der vierten Folge des Hockey-Podcasts «Schliifts?» kommt EVZ-GM und -Sportchef Reto Kläy (46) zu Wort. Hatten die Zuger bei der Suche eines Nachfolgers von Erfolgstrainer Dan Tangnes (45) explizit einen Schweizer im Auge? Nächste Saison wird Assistenztrainer Michael Liniger (45) die Verantwortung beim EVZ übernehmen. «Nein», sagt Kläy. «Für uns war wichtig, unsere Linie durchzuziehen, die Nationalität war Nebensache. Wir hätten auch einen aus Pakistan verpflichtet, falls er in unser Konzept gepasst hätte.» Worauf schaut man denn beim EVZ, wenn es um die Trainer geht? «Konzept und Linie sind das eine, aber ein Trainer muss heute auch sehr sozialkompetent sein, die Spieler brauchen manchmal das Zuckerbrot, manchmal die Peitsche.»

Diaz – nicht nur eine Cinderella-Story

Nächste Saison kehrt auch Rafael Diaz (39) zu seinem Stammklub zurück. Wollte man so eine Cinderella-Story erzählen, Herr Kläy? «Der Kreis schliesst sich für den Klub und den Spieler, das stimmt. Aber da steckt mehr dahinter als nur eine schöne Geschichte. Raffi spielt auf einem Topniveau und ist so auch der perfekte Mentor für unsere jungen Verteidiger.»

Wer EVZ sagt, muss auch OYM sagen. Das Leistungszentrum in Cham bietet enorme Möglichkeiten, wird aber zwischendurch auch kritisiert. Von gläsernen Spielern ist die Rede, von (zu) viel Affinität für Analyse und Vorschriften. «Wenn ich so was höre, denke ich, dass da auch Eifersucht und Neid eine Rolle spielen. Das OYM bietet fantastische Möglichkeiten, entscheidend ist aber, was die Menschen, die Sportler, daraus machen. Sport muss Spass machen, sonst funktioniert es nicht.»

Lust auf mehr? Kläy erzählt in dieser Folge auch, wie sich der Ausstieg der Academy aus der Swiss League ausgewirkt hat und wie es mit dem Frauen-Hockey beim EVZ weitergeht. Reinhören und geniessen.