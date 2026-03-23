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National League
National League: Erste Keilerei zwischen Lugano und dem ZSC
Emotionen kochen hoch
Zwischen Lugano und dem ZSC gibts schon früh die erste Keilerei
Lugano und die ZSC Lions liefern sich ein packendes Duell. Schon vor der Hälfte des Startdrittels gibts die erste Keilerei.
Publiziert: vor 7 Minuten
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