Home
Sport
Eishockey
National League
NL: Die Highlights der EHC Kloten – Lausanne HC (3:1)
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie EHC Kloten – Lausanne HC (2:1).
Publiziert: vor 11 Minuten
|
Aktualisiert: vor 3 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 1. November
4:36
HC Davos – SCRJ Lakers 6:1
Nyffeler fliegt zusammen mit dem Puck ins Tor
2:52
2:45
HC Ambri-Piotta – EHC Biel 3:1
DiDomenico zelebriert sein erstes Saisontor
3:19
HC Lugano – Genf-Servette 6:2
Lugano-Simion trifft im Powerplay zur Vorentscheidung
4:20
SC Bern – ZSC Lions 0:3
Rohrer wirbelt, Lehtonen knackt den SCB-Beton
