Sport
Eishockey
National League
National League: Highlights der Partie EHC Kloten – EV Zug (2:5)
EHC Kloten – EV Zug 2:5
Tatar meldet sich als Matchwinner zurück
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie EHC Kloten – EV Zug (2:5).
Publiziert: vor 39 Minuten
|
Aktualisiert: vor 30 Minuten
Die Eishockey-Highlights der 5. Runde der National League
2:31
Ambri-Piotta – ZSC Lions 2:5
Malgin zwingt Ambris Petan zu Eigentor
4:02
SCL Tigers – HC Davos 3:4
Kessler schliesst Traumkombination ab
2:47
EHC Kloten – EV Zug 2:5
Tatar meldet sich als Matchwinner zurück
1:14
HC Lugano – HC Ajoie 2:0
Sanford glänzt mit Klasse-Zuspiel
4:16
SCRJ Lakers – Lausanne 0:4
Bougro findet die Mini-Lücken bei Laker Punnenovs
