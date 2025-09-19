DE
FR
Abonnieren

EHC Kloten – EV Zug 2:5
Tatar meldet sich als Matchwinner zurück

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie EHC Kloten – EV Zug (2:5).
Publiziert: vor 39 Minuten
|
Aktualisiert: vor 30 Minuten
Teilen
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights der 5. Runde der National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen