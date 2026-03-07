DE
National League: Highlights der Partie Biel – SCL Tigers (5:1)
EHC Biel – SCL Tigers 5:1
Doppelschlag von Haas versenkt Langnau
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie EHC Biel – SCL Tigers (5:1).
Publiziert: 07.03.2026 um 22:40 Uhr
Die Eishockey-Highlights vom 7. März
2:50
Fribourg – Lausanne 3:4
Hughes-Lapsus wird zum Geschenk für Geburikind Nicolet
4:06
EHC Biel – SCL Tigers 5:1
Doppelschlag von Haas versenkt Langnau
2:18
ZSC Lions – HC Davos 1:2
Asplund staubt zum Gamewinner ab
3:05
Ajoie – Genève-Servette 2:6
Zwölf Sekunden! Genf zeigt Blitzreaktion auf Gegentor
4:30
Ambri-Piotta – SC Bern 4:1
Häman Aktell erwischt seinen Goalie Reideborn
