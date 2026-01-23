DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
National League
National League: Dubé nach erstem Spiel als Biel-Coach
Dubé nach Biel-Debüt
«Wir hätten dieses Spiel gewinnen müssen»
Christian Dubé spricht nach seinem ersten Spiel als Biel-Coach über die Overtime-Pleite gegen Lausanne.
Publiziert: 23.01.2026 um 23:27 Uhr
|
Aktualisiert: 23.01.2026 um 23:43 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 23. Januar
4:01
Lausanne – Biel 2:1 n.V.
Schlauer Fuchs netzt perfekt ein
3:11
Fribourg – Lugano 3:2 n.V.
Sprunger erwischt Lugano direkt von der Strafbank
5:53
Kloten – Zug 1:2
Kovar erlöst die Zuger von ihrem Leiden
2:56
SCL Tigers – Ajoie 2:3 n.V.
Schmutz veräppelt Honka und liefert Mustervorlage
2:58
SCRJ Lakers – Bern 0:2
Vermin verlädt Nyffeler eiskalt
In diesem Artikel erwähnt
EHC Biel
Lausanne HC
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen