DE
FR
Abonnieren

Dubé nach Biel-Debüt
«Wir hätten dieses Spiel gewinnen müssen»

Christian Dubé spricht nach seinem ersten Spiel als Biel-Coach über die Overtime-Pleite gegen Lausanne.
Publiziert: 23.01.2026 um 23:27 Uhr
|
Aktualisiert: 23.01.2026 um 23:43 Uhr
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 23. Januar
In diesem Artikel erwähnt
EHC Biel
EHC Biel
Lausanne HC
Lausanne HC
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen