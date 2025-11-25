DE
FR
Abonnieren

Das sieht man selten
Fribourg jubelt, ohne getroffen zu haben

Das sieht man selten: Im Spiel gegen Genf jubelt Fribourg, ohne ein Tor erzielt zu haben. Der Treffer zählt, nachdem Servette-Keeper Charlin seinen Kasten ungewollt verschiebt. Die ganze Szene gibts im Video.
Publiziert: vor 38 Minuten
Teilen
Kommentieren
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
27
45
64
2
Lausanne HC
Lausanne HC
28
23
50
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
27
0
48
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
27
17
47
5
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
27
-4
45
6
HC Lugano
HC Lugano
26
13
43
7
EV Zug
EV Zug
26
2
43
8
ZSC Lions
ZSC Lions
27
15
43
9
EHC Biel
EHC Biel
26
-4
35
10
SCL Tigers
SCL Tigers
26
-1
34
11
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
27
-26
32
12
EHC Kloten
EHC Kloten
27
-19
31
13
SC Bern
SC Bern
26
-17
27
14
HC Ajoie
HC Ajoie
27
-44
19
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
Die Eishockey-Highlights vom 25. November
In diesem Artikel erwähnt
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen