Das sieht man selten Fribourg jubelt, ohne getroffen zu haben

Das sieht man selten: Im Spiel gegen Genf jubelt Fribourg, ohne ein Tor erzielt zu haben. Der Treffer zählt, nachdem Servette-Keeper Charlin seinen Kasten ungewollt verschiebt. Die ganze Szene gibts im Video.

Publiziert: vor 38 Minuten