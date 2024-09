Kloten schunkelt im Dreivierteltakt, beim SCB werden Fragen laut und Denis Malgin ist schon in Spitzenform. Haben Zug und Ajoie einen gemeinsamen Nenner? Das Power-Ranking nach dem Start in die neue Saison.

Dino Kessler Leiter Eishockey-Ressort

1 EHC Kloten

Die tun so, als ob es die Gammel-Saison 2023/2024 nie gegeben hätte. Nach dem Sieg gegen den SCB am Freitag wackelt die Swiss Arena im Dreivierteltakt, eine schöne Bestätigung für den Auftakterfolg am Dienstag in Davos. Neue Gesichter, frischer Wind: Trainer Lauri Marjamäki (Fi) hat die Moral gestärkt und die Strukturen durch ein taktisches Korsett gefestigt, der kontrollierten Spielfreude steht nichts im Weg. Der emotionale Höhepunkt der Woche: Ein Punktegewinn in Ambri, nachdem ein 0:2 ausgebügelt wird.