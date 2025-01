1/8 Hat gut Lachen: Lars Leuenberger hat Gottéron auf Kurs gebracht. Foto: Marusca Rezzonico/freshfocus

Dino Kessler Leiter Eishockey-Ressort

Laser lässt die Drachen Feuer spucken

Lars «Laser» Leuenberger (49) hat den Trainerposten beim HC Fribourg-Gottéron quasi als Weihnachtsgeschenk erhalten. Und wer schenkt, bekommt meist auch etwas zurück. Der erste Einsatz Leuenbergers am 23. Dezember: Auswärtssieg beim EV Zug. Der zweite Akt: Sieg beim Spengler Cup und der erste Titel der Vereinsgeschichte. Danach wird Meister Zürich abgefrühstückt. Trainerwechsel-Effekt? Die volle Ration. Dann wird der Aufwärtstrend mit einem Sieg in Lugano weitergeführt. Ist das nur resultatorientierter Pragmatismus? Denkste. Gottéron zeigt unter Leuenberger Angriffslust, Esprit, durchdachtes Umschaltspiel und Zweikampfstärke. Wo das noch hinführen soll? Leuenbergers designierter Nachfolger Roger Rönnberg hofft insgeheim wohl darauf, dass er nächste Saison nicht zwei Titel verteidigen muss.

Wintersturm in Davos

Wenn selbst der HC Ajoie im Davoser Eispalast Unheil anrichten kann, wie tief steckt der Rekordmeister dann in der Krise? Nach sechs Niederlagen in Folge forscht man in Davos nach Gründen, aber mehr als nackte Zahlen dürfte die Suche nicht zu Tage fördern. Der HCD unterhält eine Amplitudenmannschaft, die Ausschläge reichen von einer 0:7-Ohrfeige (am 24. September in Langnau) bis zu einem 8:1-Schützenfest (am 25. Oktober gegen Lugano), dazu gesellen sich neben der 0:3-Pleite gegen den Tabellenletzten aber auch Auswärtssiege in Zürich, Bern und Lausanne. Zuletzt erzielte man einfach zu wenig Tore, klar. Aber wer kann schon eine belastbare Antwort auf die Frage liefern, warum das so ist?

Vielleicht verhält es sich wie mit dem Wetter: Wenn ein Tiefdruckgebiet kommt, dann verschwindet es irgendwann auch wieder. Die Frage ist bloss: Braut sich da etwas zusammen oder ist das Schlimmste schon durch?

Kann der SCB Anti-Tapola-Hockey?

Im Jahr 2025 warten die SCB-Fans noch auf das humorlose, aber äusserst stilsichere Tapola-Hockey. Gegen Lugano geht das freigeistige Spiel mit vielen Puckverlusten und ohne defensive Absicherung nach hinten los, beim EHC Kloten gelingt dank Widerstandskraft und einem Traumtor des scheinbar nicht mehr erwünschten Nati-Verteidigers Romain Loeffel ein 5:4 im Wildwest-Modus. Auf Dauer kommt das wohl nicht gut – oder ist der Grund einfach nur in der Absenz des Abwehrchefs Patrick Nemeth zu suchen? Der Schwede verpasste die ersten beiden Spiele im neuen Jahr wegen Krankheit.

Einbruch in Kloten?

1:6 in Lausanne, 4:5 gegen den SC Bern. Bekommen die Berufspessimisten im Dunstkreis des EHC Kloten jetzt recht? Diese Defätisten warnen schon seit Saisonbeginn vor einem schweren Leistungseinbruch, und zwar so, als ob eine sportliche Krise ein Alleinstellungsmerkmal Klotens wäre. Die Realität? Die Mannschaft steht nach 35 absolvierten Partien in den Top-6, nicht mal die Berufsoptimisten im Dunstkreis des Vereins (die soll es auch geben) hätten das vor der Saison für möglich gehalten.

Volltreffer in Rapperswil-Jona

Trainerwechsel? Nicht nur in Fribourg wird über den Effekt dieses branchenüblichen, aber eigentlich verpönten Stilmittels heiss diskutiert. Die SCRJ Lakers haben unter Johan Lundskog plötzlich den Bogen raus und treten auf, als ob sie mit der Entlassung von Stefan Hedlund von einer tonnenschweren Last befreit wurden. Für den erst 40-Jährigen Lundskog ist der Job bei den Lakers möglicherweise die letzte Chance auf einen Trainerposten in einer europäischen Top-Liga. Nach den missglückten Versuchen bei den Spitzenklubs SC Bern und Adler Mannheim wird seine Arbeit genau unter die Lupe genommen. Bisher ist Lundskog ein Volltreffer.