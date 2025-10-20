Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
16
32
44
2
SC Rapperswil-Jona Lakers
16
19
38
3
Lausanne HC
17
17
30
4
Genève-Servette HC
16
-15
28
5
EV Zug
16
1
28
6
HC Fribourg-Gottéron
16
9
27
7
ZSC Lions
16
7
24
8
SCL Tigers
16
-1
23
9
EHC Kloten
17
-7
20
10
EHC Biel
15
1
19
11
HC Lugano
16
-5
19
12
HC Ambri-Piotta
16
-17
16
13
SC Bern
15
-14
15
14
HC Ajoie
16
-27
5
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs