Bieler im Verletzungspech
Kugelt sich Grossmann hier die Schulter aus?

Biels Robin Grossmann fällt im Match gegen Zug nach einem Check hin und muss unter starken Schmerzen vom Eis geführt werden.
Publiziert: vor 38 Minuten
