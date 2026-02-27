DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
National League
Kugelt sich Biel-Grossmann hier die Schulter aus?
Bieler im Verletzungspech
Kugelt sich Grossmann hier die Schulter aus?
Biels Robin Grossmann fällt im Match gegen Zug nach einem Check hin und muss unter starken Schmerzen vom Eis geführt werden.
Publiziert: vor 38 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 27. Februar
4:57
EHC Biel – EV Zug 2:3
Teenie Neuenschwander verlädt Oldie Genoni mit Shorthander
3:05
SCRJ Lakers – Fribourg 2:3
Borgström klaut SCRJ-Captain Larsson einfach den Puck
3:27
Kloten – SCL Tigers 3:1
Simic beweist beim Game-Winner Massarbeit
2:09
Ajoie – Lugano 0:1
Carrick schiesst Lugano zum Pflichtsieg
3:02
Ambri – Davos 2:5
Senn-Bock ebnet Weg zu Kessler-Hattrick
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen