DE
FR
Abonnieren

Biasca nach Sieg
«So etwas habe ich noch nie erlebt»

Fribourgs Biasca zeigt sich nach dem Sieg gegen Bern sichtlich euphorisiert.
Publiziert: vor 25 Minuten
|
Aktualisiert: vor 10 Minuten
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 29. November
In diesem Artikel erwähnt
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
SC Bern
SC Bern
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen