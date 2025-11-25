DE
Home
Sport
Eishockey
National League
NL: SCB-Schild nach Niederlage gegen Zug
Berner verlieren erneut
SCB-Schild: «Wir müssen die dreckigen Tore machen»
SCB-Schild zur Niederlage gegen den EV Zug.
Publiziert: 25.11.2025 um 23:17 Uhr
|
Aktualisiert: 25.11.2025 um vor 57 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 25. November
2:45
HC Davos – HC Ajoie 8:0
Davoser tanzen, Ajoies Nussbaumer steht im Schilf
3:05
SCRJ Lakers – Lausanne HC 3:4
So einfach schüttelt Rochette SCRJ-Larsson ab
5:14
ZSC Lions – Ambri 3:2 n.V.
Riedi zeigt Cajkovski, wie die Musik spielt
4:14
EHC Biel – EHC Kloten 3:1
Perfekt gespielter Konter reicht Kloten nicht zum Punktgewinn
4:29
EV Zug – SC Bern 4:2
Hofmann serviert Wingerli das Tor auf dem Silbertablett
EV Zug
SC Bern
