Bedienter EVZ-Senteler nach Pleite
«So reicht es nicht»

Der EV Zug verliert in Davos erstmals unter dem neuen Trainer Benoit Groulx. Der einzige Zuger Torschütze Sven Senteler ist nach der 4:1-Pleite bedient.
Publiziert: vor 25 Minuten
