Ambri-Stars um Coach Cereda packen im Misox mit an

1/4 Luca Cereda ist seit 2017 Cheftrainer des HC Ambri-Piotta.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Das Misox wurde vergangene Woche von starkem Unwetter heimgesucht, die Folgen sind verheerend. Dauerregen führte zu Erdrutschen, die Häuser und auch Teile der Autobahn A13 zerstörten. Die Schadenssumme wird aktuell im zweistelligen Millionenbereich vermutet.

Mittlerweile sind die Aufräumarbeiten im Gang, zahlreiche Freiwillige helfen dabei. Darunter ist auch Luca Cereda, Trainer des National-League-Klubs HC Ambri-Piotta. Der Verein zeigt in einem Post auf Instagram, wie der 42-Jährige zusammen mit anderen Helfern Schwemmholz, Baumstämme und andere Gegenstände wegtransportieren.

Aber nicht nur der Trainer legt Hand an, auch einige Spieler sind dabei. So etwa Inti Pestoni, der sich unter anderem im Bagger versucht. Dario Wüthrich, Dario Bürgler und Floran Douay packen ebenfalls mit an.

Daneben haben sich zahlreiche Fans der Leventiner, aber auch des verfeindeten HC Lugano, zusammengetan und helfen solidarisch, die Region wieder auf Vordermann zu bringen. «Wir haben die Bilder in den Nachrichten gesehen und für uns war klar, dass wir nicht zu Hause bleiben können. Das Mindeste, was wir machen können, ist zu helfen», sagt ein Helfer zu Blick.