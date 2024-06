14:31 Uhr

Leiche gefunden

Polizei-Update zu Misox GR: «Toter 7 km vom Ereignisort in Bachbett gefunden» ( 04:58 )

Eine der drei seit dem heftigen Gewitter am Freitagabend im Bündner Misox-Tal vermissten Personen ist am Sonntag tot geborgen worden, wie die Behörden am Sonntag an einer Medienkonferenz in Roveredo GR sagten. Die gefundene Person ist männlich und wurde in einem Bachbett entdeckt. Nach den anderen zwei Vermissten wird weiterhin gesucht.